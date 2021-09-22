Токаев посетил спорткомплекс "Халық Арена" в Актау

В комплексе, рассчитанном на 2500 человек, созданы условия для занятий 19 видами спорта.

Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс "Халық Арена" в Актау, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел тренировочные залы. В комплексе, рассчитанном на 2500 человек, созданы условия для занятий 19 видами спорта, включая баскетбол, волейбол, футбол, легкую атлетику, бокс, дзюдо, тяжелую атлетику, плавание, мини-футбол, - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Президент в ходе беседы со спортсменами отметил, что государство уделяет особое внимание сфере спорта, в том числе развитию массового спорта, во всех регионах строятся современные спортивные сооружения. Глава государства выразил уверенность, что в будущем эти спортсмены станут чемпионами мира и олимпийских игр.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов молодым спортсменам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!