Отнял кроссовки и свитера: мужчина ограбил двух подростков в Талдыкоргане

Мужчина забрал у подростков сотовые телефоны, кроссовки и свитера.

В Талдыкоргане вооруженный мужчина ограбил двух подростков, сообщает zakon.kz.

17 сентября около 21:20 в дежурную часть УП города Талдыкоргана обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением об ограблении ее 16-летнего сына и его 15-летнего друга у одного из магазинов. Из заявления следует, что неизвестный, угрожая ножом, забрал у подростков сотовые телефоны, кроссовки и свитера, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

В результате принятых мер оперуполномоченные отдела криминальной полиции в течение трех часов задержали неоднократно судимого за аналогичные преступления 23-летнего жителя Талдыкоргана, у которого изъяли похищенное.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.

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