Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Задержанный астанчанин пытался сбежать из отделения полиции через окно - видео

Фото: zakon.kz. 22 сентября 2021, 21:03

Мужчина попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа.

В Нур-Султане задержанный мужчина пытался сбежать из отделения полиции через окно второго этажа, сообщает zakon.kz.

22 сентября 2021 года сотрудниками полиции по факту хулиганства был задержан и доставлен в УП района "Есиль" 32-летний астанчанин. Как рассказали в управлении, мужчина попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа.

Попытка пресечена, по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Нас ждет провал в борьбе с климатической катастрофой
Токаев поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр в ВКО