Задержанный астанчанин пытался сбежать из отделения полиции через окно - видео

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Мужчина попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа.
В Нур-Султане задержанный мужчина пытался сбежать из отделения полиции через окно второго этажа, сообщает zakon.kz.
22 сентября 2021 года сотрудниками полиции по факту хулиганства был задержан и доставлен в УП района "Есиль" 32-летний астанчанин. Как рассказали в управлении, мужчина попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа.
Попытка пресечена, по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.
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