Вспышка бруцеллеза в СКО: у сельчан забирают и уничтожают скот

Зараженного бруцеллезом домашнего скота уже в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Вспышка бруцеллеза наблюдается сразу в нескольких районах на севере страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Число зараженных коров уже в 10 раз больше, чем в прошлом году. Сельчане жалуются, что у них массово изымают скот и уничтожают, оставляя без единственного источника дохода. Люди не понимают, почему с весны ветеринарная служба никак не может остановить рост заболеваемости.

При таком массовом заболевании коров, как у нас происходит, всплеск уже идет. У нас в Толмачевке, Асаново, полнейшая тишина, ветстанция молчит. Почему они не бьют тревогу? Почему они не приезжают и карантин не вводят, почему обработку не делают дворов? жительница с. Михайловка Маргарита Кучерова

Чье подворье пострадает следующим - сельчане не знают, а потому живут в страхе. И не верят в разбушевавшийся бруцеллез. Говорят, почему тогда власти не вводят карантин? Люди предполагают, что таким изощренным способом их просто вынуждают сдавать мясо по низкой цене. Потому что больную скотину реализовать самим или оставить для собственного употребления нельзя. Ее в обязательном порядке забирают и направляют на мясокомбинаты.

Я так думаю, что просто нехватка мяса на рынках. Потребность, скорее всего, возросла, и цены людей не останавливают: они продолжают покупать это мясо. Поэтому решили, у кого много коров, тех нужно немножко подвинуть, так скажем. жительница с. Михайловка Светлана Грибова

У жителя села Асаново Евгения Маргер уничтожили 8 коров. "А разведение скота - единственный доход семьи", - говорит мужчина. Как теперь обеспечивать четверых детей, глава семейства не знает.

Убытков я понес больше полумиллиона за весь скот, в общем у меня забрали 8 голов. У нас забирают их вообще за копейки по 700 тенге за кг. Это смешно, когда идет цена 1200, молодняк шел по 1600, а у нас их брали по 700. Может у них там план какой, что они в каждом селе вытаскивают потихоньку. житель с. Асаново Евгений Маргер

Ветеринары Кызылжарского района рассказали, что заболеваемость бруцеллезом в Асановском сельском округе, состоящем из четырех сел, в этом году возросла в 10 раз. Почти 50 случаев выявили только за последние месяцы. Специалисты говорят, что делают все возможное, чтобы остановить рост заболеваемости. Даже закрывают села на карантин.

По итогам исследования были наложены карантинные ограничения от 9 июля на село Плоское и от 10 сентября с. Толмачевка. В прошлом году всего выявлено было 11 голов. По сравнению с прошлым годом, на 90 голов больше. Везде проведена механическая очистка. Потом мы делаем полностью дезинфекцию. Качество дезинфекции проверяем через лабораторию. директор ветеринарной станции Кызылжарского района Ербол Багенов

Специалисты считают, что резкий всплеск заболевания происходит из-за бесконтрольного перемещения животных. Вспышка бруцеллеза зафиксирована и в Есильском районе. Там с начала года выявлено 125 больных животных. Сейчас в регионе планово обследуют каждую корову.

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