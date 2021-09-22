В ЗКО мать продала новорожденного ребенка

Приложение zakon.kz
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По данному факту ведется досудебное расследование.
Торговлю новорожденным выявили полицейские ЗКО, сообщает zakon.kz.
С 19 по 24 сентября на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Stop трафик”.
Полицейскими ЗКО в результате кропотливой работы задержана 28-летняя женщина, которая, совершив сделку, передала своего новорожденного ребенка двум жителям Бурлинского района. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними), - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.
За период проведения мероприятий сотрудниками ДП ЗКО выявлено четыре уголовных правонарушения. 10 человек привлечены к административной ответственности.
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