Токаев выступил на глобальном саммите по борьбе с COVID-19 в рамках 76-й сессии ООН

Глава государства отметил, что мир столкнулся с беспрецедентным по масштабам за последние десятилетия кризисом здравоохранения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 76-й сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН выступил с видеообращением на глобальном саммите по борьбе с COVID-19 "Положить конец пандемии и улучшить восстановление", сообщает zakon.kz.

В своем выступлении глава государства отметил, что мир все еще сталкивается с беспрецедентным по своим масштабам за последние десятилетия глобальным кризисом здравоохранения. Возникшие в результате этого экономические трудности усилили неравенство и продемонстрировали уязвимость мирового общества.

Сложившаяся ситуация требует всеобъемлющих и решительных мер. Полагаю, что нашей первоочередной задачей должно являться неотлагательное расширение глобального доступа к вакцинам. Это вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый "разрыв в доступе вакцин" не просто подрывает здоровье, но и углубляет эту пропасть. Приветствуем многосторонние усилия, направленные на обеспечение в общей сложности более двух миллиардов доз вакцин и улучшение нашей коллективной защиты от глобальных угроз здоровью. Способствуя всемирному "коллективному иммунитету", Казахстан вошел в число первых десяти стран планеты, разработавших собственную вакцину - QazVac, - сказал Президент Казахстана.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, недавно QazVac был усовершенствован для защиты от дельта-штамма коронавируса. На сегодняшний день 31% населения Казахстана полностью вакцинированы. Казахстанцы имеют возможность выбора одной из нескольких видов вакцин.

Для реализации благородных идей и целей этого саммита мы разработали четкие внутренние планы и обязательства. В Казахстане мы разработали законодательную базу для создания Национальной системы биологической безопасности. Мы стремимся создать комплексную и высокотехнологичную структуру прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами.Высоко оцениваем усилия руководства США и приверженность президента Байдена обеспечению коллективных действий путем развития партнерства в рамках глобальной инициативы "Построение лучшего для мира". Казахстан разделяет это видение и готов внести вклад в достижение поставленных целей, - отметил глава государства.

Президент выдвинул ряд инициатив по реализации комплексных мер.

Мы должны сосредоточиться на укреплении потенциала на глобальном уровне. Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи. Нам необходимо коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов в будущем. Исходя из этого, в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми заинтересованными сторонами, и мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу, - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность работы над взаимным признанием сертификатов вакцинирования, чтобы помочь глобальному туризму и бизнесу справиться с COVID-19.

Медицинские сертификаты будут способствовать более безопасному возобновлению работы, восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест в постпандемический период. Мы должны использовать инструменты социальных сетей для укрепления доверия к вакцинам COVID-19. Существуют сомнения или недоверие, которые коренятся в нехватке научно обоснованной информации в масс-медиа. Мы должны опираться на факты, разъясняя важность вакцинации для укрепления доверия среди населения. Мы действительно должны "строить лучше", но мы также должны "строить новое" - новый мир, который будет более справедливым, устойчивым, экологически чистым и гуманным, - подытожил свое выступление на саммите ООН Президент Казахстана.

С полным текстом выступления можете ознакомиться здесь.

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