Павлодарец едва не сгорел в постели из-за вспыхнувшего смартфона

В этом году в огне и при отравлении продуктами горения погибли больше 250 казахстанцев.

В городе Павлодар мужчина едва не сгорел в собственной кровати из-за забытой зарядки, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Житель города Павлодар уснул, оставив на зарядке сотовый телефон. Ночью телефон замкнуло и загорелся матрац. В результате мужчина получил ожоги. начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Тургелдиев

Только в этом году в огне и при отравлении продуктами горения погибли больше 250 казахстанцев. С началом отопительного сезона пожарные готовятся к новой череде ЧП.

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