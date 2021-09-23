Австралийские коалы на грани исчезновения

Популяция коал в Австралии в настоящее время находится в диапазоне от 32 тыс. до 58 тыс. особей.

Согласно новым данным, опубликованным группой по охране природы - Австралийским фондом коал, почти треть этих сумчатых животных, вызывающих у многих людей восторг и умиление, была уничтожена всего за последние три года. Причем некоторые эксперты говорят, что настоящие цифры гораздо выше, а официальные данные занижены, передает zakon.kz.

Популяция животных сокращается, поскольку Австралия сталкивается с изменением климата и другими острыми проблемами. Страна потеряла около 30% своих коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель, говорится в сообщении Австралийского фонда коал. Некоммерческая природоохранная группа призвала правительство Австралии сделать больше с тем, что оно назвало "тревожной тенденцией", - пишет rg.ru.

По ее оценкам, популяция коал в Австралии в настоящее время находится в диапазоне от 32 тыс. до 58 тыс. особей, по сравнению с 46 тыс.-82 тыс. в 2018 году. В докладе организации говорится, что наихудший спад наблюдался в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс, где, по оценкам аналитиков, популяция коал сократилась на 41%. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах Зеленого континента.

Коала, травоядное сумчатое животное, обитающее в основном в восточных и южных регионах страны, стало символом и синонимом Австралии во всем мире. В 2012 году животное было внесено в список исчезающих видов в некоторых частях страны. В июне прошлого года парламентское расследование показало, что коалы в Новом Южном Уэльсе могут исчезнуть к 2050 году, если правительство немедленно не вмешается для защиты их и их среды обитания.

Изображения обгоревших коал, которые задыхались на обугленных деревьях и кустарниках, стали символом разрушительных последствий катастрофических лесных пожаров, охвативших большие территории страны в конце 2019-го и начале 2020 года. Они убили или вытеснили из привычных ареалов обитания в общей сложности около 3 млрд различных млекопитающих, земноводных и пресноводных животных в стране.

В июне правительство Австралии призвало политиков и общественность страны оценить национальный план восстановления популяции коал в трех регионах страны. Эти предложения должны быть обнародованы в пятницу.

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