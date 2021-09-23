Приостановлен выпуск одной из российских вакцин от COVID-19

Разработчик рассказал, что сейчас устанавливает новое оборудование для масштабирования производства вакцины.

Выпуск вакцины от COVID-19 "КовиВак" приостановили в России на несколько месяцев, чтобы модернизировать производство сырья для препарата. Его массовый выпуск отложили до конца осени, передает zakon.kz.

Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщили информаторы на фармрынке.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что разработчик "КовиВака", научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, сейчас устанавливает новое оборудование для масштабирования производства вакцины, поскольку "имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья".

Предполагается, что при удачном раскладе модернизация производства одной из вакцин от коронавируса займет два месяца. Согласно другой версии, центр имени Чувакова приостановил выпуск сырья для препарата, чтобы подготовить его к экспорту. Однако опрошенные эксперты сомневаются, что объем поставок вакцины превысит 1,5 млн доз в 2021 году.

Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким, - подчеркнул директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По мнению специалиста, препарат стал популярным, поскольку его разработали на классической платформе с инактивированным вирусом.

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