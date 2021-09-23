За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане умерли 62 человека

Лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек (57 473+ и 8742 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 653 пациента, на амбулаторном уровне - 54 562.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 962 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 239, на аппарате ИВЛ - 131.

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