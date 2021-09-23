В МИИР опровергли информацию об "ужасной" трассе "Атырау - Астрахань"

Автодорога "Атырау-Астрахань" общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения.

В МИИР РК прокомментировали информацию об "ужасной" трассе "Астрахань - Атырау", сообщает zakon.kz.

Автодорога "Атырау - Астрахань" общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения III технической категории, построенной в 70-х годах прошлого столетия с нагрузкой на ось 8 тонн.

Как отметили в ведомстве, техническое состояние дороги поддерживалось за счет текущего и среднего ремонтов. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств из среднеазиатских республик состояние дороги ухудшилось.

В 2018-2019 годах была разработана проектно-сметная документация на всю протяженность дороги "Атырау - Астрахань". В 2019 году начата реконструкция первого участка протяженностью 60 км от границы с Россией до поселка "Ганюшкино". На остальных участках протяженностью 217 км строительно-монтажные работы начаты в 2020 году, МИИР РК

В 2021 году будут сданы участки протяженностью 92 км. Работы на оставшихся 185 км планируется завершить в 2022 году.

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