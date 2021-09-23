В ЗКО предприниматели развивают свой бизнес

Субсидирование предпринимателей осуществляется по четырем госпрограммам.

Карантинные ограничения в стране сильно ударили по малому и среднему бизнесу. Субъекты МСБ постепенно возобновляют свою деятельность.

Для успешного развития предпринимательства в Казахстане созданы все условия – государственные программы по поддержке бизнеса работают на совесть, помогая предпринимателям реализовывать свои планы, расширять производства, создавать новые рабочие места. Например, программами и инструментами поддержки предпринимателей от фонда "Даму" воспользовались в этом году многие предприниматели Западно-Казахстанской области, получив субсидирование процентной ставки по кредитам на общую сумму кредитов в 16,3 млрд тенге.

Напомним, что субсидирование предпринимателей осуществляется по четырем госпрограммам: "Дорожная карта бизнеса 2025", "Экономика простых вещей", программа жилищного строительства "Нұрлы жер", "Программа поддержки энергосервисных инициатив "Устойчивые города для низкоуглеродного развития". C 2010 года фондом "Даму" в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" было запущено гарантирование кредитов субъектов частного предпринимательства.

За текущий период 2021 года в рамках реализации государственных программ льготного кредитования бизнеса фондом "Даму" была оказана финансовая поддержка предприятиям Западно-Казахстанской области в виде субсидирования процентной ставки по кредитам на общую сумму кредитов 16,3 млрд. тенге, рассмотрено 876 проектов. Гарантию фонда получили 490 проектов предпринимателей на общую сумму 7,8 млрд тенге, – пояснил главный менеджер по работе с клиентами регионального филиала АО "Фонд Даму" по ЗКО Тлек Казбалиев.

Среди предприятий, получивших кредиты и гарантирование фонда в рамках госпрограмм: АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" – одно из крупнейших предприятий Западно-Казахстанской области, "Хлебозавод №1", крупнейший производитель мебели в ЗКО – ИП "Верона", строительная компания "ЗемПром", маслозавод ТОО "Пойма Май Комбинаты", ТОО "Uniserv Medical Center", ТОО "Batys Sabi" и другие фирмы и предприятия.

Предлагаемые инструменты поддержки позволяют отечественным производителям товаров и услуг безболезненно преодолеть кризис, а в случае с некоторыми предприятиями, как показывает практика, даже увеличить производство товарной продукции, способствуя не только росту продовольственной безопасности, но и укреплению социальной составляющей в виде создания и сохранения рабочих мест, что в условиях коронакризиса немаловажно.

Стратегическая цель правительства – к 2050 году увеличить количество субъектов предпринимательства в два раза и довести долю МСБ в ВВП страны до 50%. Для этого к 2050 году необходимо увеличить количество действующих предпринимателей страны в 2 раза, до 2,4 млн единиц, поэтому в настоящее время создается множество условий по развитию бизнеса. Инструменты финансовой поддержки фонда "Даму" активно способствуют развитию бизнеса в регионе, помогая предпринимателям реализовывать свои самые крутые идеи и мечты.

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