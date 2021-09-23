Обнаружены обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26

Место крушения самолета в районе поселка Корфовский.

Обнаружены обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26, передает zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски, - сказал собеседник агентства.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердила ТАСС информацию об обнаружении обломков Ан-26.

"Нашли место крушения самолета, - сообщили ТАСС в "Заповедном Приамурье". - Оно в районе поселка Корфовский". В дирекции уточнили, что разбился пропавший накануне Ан-26 в заповеднике Большехехцирский, у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги.

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Решаются вопросы выезда на место происшествия. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников.

Как сообщается, Большехехцирский заказник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га. В администрации Корфовского поселения, которое находится в 12 км южнее Хабаровска в лощине между хребтами Большой Хехцир и Малый Хехцир, ТАСС пояснили, что в случае необходимости готовы мобилизовать волонтеров и предоставить необходимую технику. Сотрудники администрации также опросили население в попытке найти очевидцев ЧП, но таких не было.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находился экипаж из шести человек.

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