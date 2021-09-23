У Казахстана семь медалей на Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

Поединки за выход в финал состоятся 23-24 сентября, а чемпионы определятся 25 сентября.

В столице России проходит 58-ое мировое первенство по боксу среди военнослужащих, передает zakon.kz.

К этому моменту уже определились все полуфинальные пары. Все полуфиналисты уже гарантировали себе бронзовые медали. Остается открытым вопрос, медали какого достоинства достанутся казахстанским боксерам? И в этом списке находятся семеро представителей Казахстана, сообщает olympic.kz.

Представляем состав полуфиналистов с участием казахстанских мастеров кожаной перчатки:49 кг: Темиртас Жусупов – Володя Мнацаканян (Россия)52 кг: Дамир Абдикадир – Шон Иман Мари (Ирландия)56 кг: Рустем Шауменов – Овик Оганесян (Россия)64 кг: Айтжан Аширхан – Муджибилло Турсунов (Узбекистан)75 кг: Тимур Нурсеитов – Морено Фендеро (Франция)91 кг: Абзал Куттыбеков – Сохеба Боуафия (Франция)69 кг: Жасмин Кизатова – Барбара Мария дос Сантос (Бразилия)

Поединки за выход в финал состоятся 23-24 сентября, а чемпионы определятся 25 сентября.

Куандык Шынасилов

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