Курс доллара немного снизился на торгах

Доллар подешевел на 0,56 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,17 тенге (-0,56), передает zakon.kz.

Курс евро снизился более существенно.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,1-426,5 тенге, евро – 497,9-499, тенге, рос. рубль - 5,77-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,26%, повысились $72,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,26% — до $76,39 за баррель.

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