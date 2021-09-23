Новые пособия утвердили в Казахстане

По новым поправкам будет введено пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности.

Сенат принял во втором чтении поправки в закон по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, передает корреспондент zakon.kz.

Одной из главных целей проекта закона является совершенствование законодательства по социальной защите лиц с инвалидностью, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и ветеранов труда, а также отдельных категорий граждан.

Ожидаемым результатом принятия проекта закона будет обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, совершенствование действующей системы социального обеспечения, установление социальной справедливости в отношении получателей пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение размера пособий для всех групп детей-инвалидов будет зависеть от тяжести заболевания, - сказал член Комитета по социально-культурному развитию и науке Нариман Турегалиев.

По новым поправкам будет введено пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности. Поскольку, как ранее отмечал министр труда и социальной защиты населения, сегодня в Казахстане из 66 тыс. лиц с ограниченными возможностями первой группы каждый третий, а это 24 тыс. человек, не охвачен ни пособием по уходу, ни услугами помощника.

Наравне с пособиями по инвалидности будет выплачиваться дополнительная сумма в случае потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в семье детей с инвалидностью. Данное пособие начнут выплачивать 2 тыс. детей. А тех, кто получил инвалидность на работе, будут обеспечивать техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства.

Кроме того, законопроектом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Это позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. В целом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены с 16,7 до 37%.

Еще одна норма законопроекта направлена на продление периода ухода за ребенком до 18 лет, ранее учитывался период до 16 лет.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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