Психолог прояснила склонность Волочковой к скандалам

Это колоссальная энергия жизни - нумеролог.

Психолог Юлия Моисеева прокомментировала скандальное поведение бывшей примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой, сообщает zakon.kz.

По ее словам, обвинять балерину в любви к пиару бессмысленно.

Ее так "запрограммировали" свыше.

Специалист в интервью изданию "Пятый канал" уточнила, что знаменитая балерина родилась 20 января 1976 года.

Рассмотрев ее карту, нумеролог выяснила, что в квадрате Пифагора расположены четыре двойки.

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Это колоссальная, бьющая через край энергия жизни! - отметила Моисеева.

Мало того, в карте Анастасии число судьбы - восьмерка, а число личности - пятерка.

Это означает, что балерина, сама того не понимая, с рождения любит привлекать внимание людей и жаждет перманентной славы.

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У таких людей нет энергии на других. Она живет своей жизнью, для своего опыта. Анастасия родилась 20 января. Люди, рожденные 20 числа, проживают две жизни. При раскладе видно, что жизнь ее поменялась в 26 лет. До этого она производила впечатление ангела, а после пошла другая жизнь, которая кажется скандальной.нумеролог

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