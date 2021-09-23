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В Пакистане разбился военный самолет

Фото: pixabay.com 23 сентября 2021, 12:00

Самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета.

Учебный истребитель пакистанских Военно-воздушных сил потерпел крушение в районе Мардан в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Самолет разбился в ходе выполнения тренировочного полета.

По информации телеканала Geo News со ссылкой на заявление представителя ВВС, судьба пилота пока остается неизвестной.

На месте падения самолета работает комиссия, выясняющая причины инцидента, - говорится в сообщении.

Аналогичная катастрофа произошла в августе текущего года, когда во время учебного полета в районе города Атток на севере Пакистана разбился двухместный истребитель ВВС. Оба его пилота катапультировались.

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