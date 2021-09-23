Новый маршрут для шествий и демонстраций появится в Алматы

Участвовать в акции могут порядка 1000 человек.

Маслихат Алматы подготовил проект решения, которым вносится изменение в решение от 23 июня 2020 года "Об определении специализированных мест, а также порядок использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний в городе Алматы", сообщает zakon.kz.

В частности, список мест дополнен пунктом: "От памятника имени Токаша Бокина по улице Кунаева до пересечения с улицей Шевченко, далее по улице Шевченко до сквера "Шокана Валиханова".

Как отмечается, в этом месте имеются:

искусственное освещение;

точка для подключения электроэнергии;

камеры видеонаблюдения и видеофиксации;

50 парковочных мест (2 заезд, 2 выезд).

Участвовать в акции могут порядка 1000 человек.

Как следует из пояснительной записки, это специализированное место определено для организации и проведения мирных собраний и маршрут для шествий и демонстраций.

Напомним, что ранее для проведения митингов и демонстраций были установлены места: парк имени Махатма Ганди, сквер за кинотеатром "Сары Арка", сквер имени "Шокана Валиханова", место для шествий определялось от сквера имени "Шокана Валиханова" до парка имени Махатма Ганди по улице Шевченко.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.

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