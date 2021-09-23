Малозаметные ребята - психолог рассказал, как распознать "стрелка"

Каждая ситуация индивидуальна.

У молодых людей, пришедших в школы, вузы с оружием и целью убивать, есть много общего. Такого мнения придерживается психолог и психиатр, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Эго" Дмитрий Юрков, сообщает zakon.kz.

По его мнению, подобных личностей можно и нужно распознать среди учащихся.

Он рассказал "МК в Красноярске", что каждого из стрелков характеризовали как тихих, малозаметных ребят.

Они не выделялись просто ничем: ни внешностью, ни одеждой, ни тем более поведением. До конца трудно сказать, что побудило в итоге их взять оружие, но с большой долей вероятности можно предположить, что ощущение оторванности от мира, - заявил эксперт.

Кроме того, многим стрелкам нет и 20 лет.

В этом возрасте, поясняет он, еще нет четкого понимания последствий своих поступков и осознания того, что у каждой проблемы есть несколько решений.

По словам Юркова, если молодой человек видит, что его не замечают, не чувствует своей значимости в семье и коллективе, он со временем начинает испытывать желание отомстить всем вокруг, думает, что мир против него.

В одной из психологических классификаций есть даже такой тип личности – "стрелок", - пояснил ученый.

Психолог назвал еще один мотив. Это желание самоутвердиться за счет силы.

Конечно, всех причин такого поведения мы назвать не можем. Каждая ситуация индивидуальна. Но в целом, людей таких нужно выявлять. Работу должны проводить социальные педагоги, психологи, учителя, - отмечает Юрков.

По словам специалиста, с такими молодыми людьми надо просто поговорить.

Выслушать их, узнать, чем они недовольны, что мешает нормальным отношениям с коллективом. И конечно, нужно помочь выплеснуть накопившуюся агрессию, - добавляет эксперт.

Он отмечает, что просто необходимо разными способами повышать эффективность работы школьных психологов и социальных педагогов.

Стрельба в Перми произошла 20 сентября. В Пермском госуниверситете от рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли 6 человек, 43 получили травмы и ранения.

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В мае еще один "стрелок", Ильназ Галявиев, убил 9 человек и более 30 ранил в гимназии 175 в Казани.

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