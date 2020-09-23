Казахстанец выиграл в лотерею - теперь он сможет вылечить жену

Сумма выигрыша джекпота составила более четырех миллионов тенге.

Житель Алматинской области выиграл лотерею "Сәтті Жұлдыз". Теперь он сможет оплатить операцию супруге.

Кайрат, житель города Ушарал, живет обычной жизнью, воспитывает детей, любит жену и ходит на работу. Его любимое увлечение – это лотерея, все виды классических лотерей.

Билеты на тираж 17 сентября в лотерее 5/36 он приобрел онлайн в приложении Satty Zhuldyz. Самое интересное, что выигрышные цифры в билете он выбрал сам, даты рождения самых близких людей - детей и жены. И это сработало! Сумма выигрыша джекпота составила 4 383 415 тенге.

Стоит отметить, что выигрыш джекпота состоялся очень вовремя для семьи Кайрата, когда его жене, необходима дорогостоящая операция.

От лица национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" желаем скорейшего выздоровления супруге Кайрата!

Также, сообщаем, что 26 сентября, в воскресенье, состоится розыгрыш квартиры в TeleBingo в 10:00 на телеканале ASTANA TV! Нужно всего лишь купить 5 билетов с общей стоимостью 2500 тенге и следить за розыгрышем! С подробностями можно ознакомиться тут!

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