Хакеры взломали сайт криптовалюты и организовали фейковую раздачу биткоина

Разработчики уже выясняют, как злоумышленникам удалось получить доступ к ресурсу.

Хакеры взломали сайт Bitcoin.org и разместили мошенническое объявление, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, злоумышленники получили несанкционированный доступ к информационному ресурсу и разместили на нем объявление о фейковой раздаче криптовалюты. Мошенники предлагали пользователям перевести биткоины на неизвестный адрес и взамен получить удвоенную сумму. Сайт остается недоступен, поскольку регистратор доменов Namecheap ограничил к нему доступ.

Разработчики уже выясняют, как злоумышленникам удалось получить доступ к ресурсу. Хакеры могли воспользоваться уязвимостью сервиса Cloudflare, поскольку взлом произошел спустя два месяца после того, как сайт был к нему подключен.

Сайт никогда не взламывали. А потом мы перешли на Cloudflare и через два месяца нас взломали, — отметил оператор сайта.

В начале июля сайт подвергся массированной DDos-атаке. Тогда хакеры требовали от разработчиков сайта выкуп в 1 биткоин. На данный момент неизвестно, заплатили ли разработчики вымогателям.

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