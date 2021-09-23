Как определить дату совершения оборота для СНТ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Это определяет Налоговый кодекс.
В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, как определить дату совершения оборота при оформлении сопроводительных накладных на товары (СНТ), сообщает zakon.kz.
Так, согласно Налоговому кодексу, датой совершения оборота по реализации товаров, за исключением ряда оборотов, является:
1. Если в соответствии с условиями договора предусмотрена обязанность поставщика (продавца) по доставке товара - одна из следующих дат:
2. Если по договору отсутствует обязанность поставщика (продавца) по доставке товара:
Таким образом, в зависимости от условий поставки товаров, дата совершения оборота может определяться по дате подтверждения сопроводительных накладных на товары, по дате отгрузки товаров, отраженной в СНТ либо по другой дате первичного бухгалтерского документа, - отметили в КГД.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!