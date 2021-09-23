Как определить дату совершения оборота для СНТ

Это определяет Налоговый кодекс.

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, как определить дату совершения оборота при оформлении сопроводительных накладных на товары (СНТ), сообщает zakon.kz.

Так, согласно Налоговому кодексу, датой совершения оборота по реализации товаров, за исключением ряда оборотов, является:

1. Если в соответствии с условиями договора предусмотрена обязанность поставщика (продавца) по доставке товара - одна из следующих дат:

день передачи товара лицу, осуществляющему доставку товара, определенному поставщиком (продавцом), в том числе его доверенному лицу;

день погрузки товара на транспортное средство поставщика (продавца).

2. Если по договору отсутствует обязанность поставщика (продавца) по доставке товара:

когда в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности подлежит оформлению документ, подтверждающий факт передачи товара, - дата подписания поставщиком (продавцом) и получателем (покупателем) такого документа;

в остальных случаях - определенный в соответствии с гражданским законодательством день предоставления товара в распоряжение получателя (покупателя) или определенного им лица, в том числе осуществляющего доставку такого товара.

Таким образом, в зависимости от условий поставки товаров, дата совершения оборота может определяться по дате подтверждения сопроводительных накладных на товары, по дате отгрузки товаров, отраженной в СНТ либо по другой дате первичного бухгалтерского документа, - отметили в КГД.

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