Как быстро восстановить потерянный военный билет

Восстановить его можно двумя способами.

Как в случае потери быстро восстановить военный билет, рассказали в филиале "Правительства для граждан" Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Восстановить его можно двумя способами: через портал eGov.kz, либо обратившись в ЦОН. Чтобы восстановить военный билет через eGov.kz необходимо пройти авторизацию на портале и найти услугу "Выдача военных билетов или их дубликатов офицерам, сержантам, солдатам запаса". Затем необходимо выбрать команду "заказать услугу онлайн" и заполнить специальную заявку, которую нужно будет подписать с помощью ЭЦП либо при помощи смс-пароля, - рассказали в филиале "Правительства для граждан".

Услуга бесплатная, срок оказания от 5 до 7 рабочих дней.

Если вы решили восстанавливать "военник" через ЦОН, то вам необходимо собрать перечень документов. Какие именно документы нужны, можно узнать у консультантов ЦОНа либо по номеру 1414. Срок оказания услуги 10 рабочих дней, - отметили в организации.

При обращении в ЦОН нужно иметь фото 3х4, фотография должна соответствовать возрасту заявителя и выполнена строго в анфас на светлом фоне. Лицо должно занимать около 70% общей площади фотографии.

По данным пресс-службы, с начала 2021 года через ЦОНы области было восстановлено около 6 тысяч военных билетов.

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