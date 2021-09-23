Останки членов экипажа Ан-26 нашли на месте крушения

В Хабаровском крае нашли тела членов экипажа.

Все находившиеся на борту разбившегося самолета погибли. Тела нашли на месте крушения на Хехцирском хребте в Хабаровском крае, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной авиакатастрофы, скорее всего, стала плохая погода.

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22 сентября Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа.

В четверг, 23 сентября, были обнаружены обломки. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.

Фото администрации Хабаровского края.

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