Перспективы казахстанского машиностроения обозначили эксперты

Умирсерик Ержанов отметил, что отрасль машиностроения состоит из 37 подотраслей и 5 - подотраслей металлообработки.

В Нур-Султане проходит IX Форум машиностроителей Казахстана - его участники рассказывают о достижениях, а также обмениваются опытом, мнениями по вопросам развития машиностроения, передает корреспондент zakon.kz.

Директор исполнительной дирекции Союза машиностроителей Казахстана Умирсерик Ержанов отметил, что отрасль машиностроения состоит из 37 подотраслей и 5 - подотраслей металлообработки. К этому часу в данной отрасли страны насчитывается 3 тыс предприятий.

Вчера проходили панельная часть и пленарные дискуссий с участием представителей госорганов, иностранных компаний и отечественных машиностроителей, в ходе которых обсуждались пути реализации поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым задачи об увеличении доли местного содержания, использовании местного сырья, конкурентоспособности, а главное, экспороориентированности, - добавил он.

Он также отметил, что в рамках Форума проходят секционные заседания по приоритетным направлениям - горно-металлургическое, нефтегазовое, железнодорожное, электротехническое машиностроение, автомобилестроение и сельхозмашиностроение, а также по общим технологиям для машиностроения.

Обсуждаются проблемные вопросы, происходит обмен опытом. На выставке заключаются соглашения и меморандумы по дальнейшему производственному сотрудничеству. На этих секциях вырабатываются рекомендации, которые потом мы систематизируем и вносим в правительство РК, - пояснил спикер.

Таким образом, Умирсерик Ержанов подчеркнул, что на площадке Форума формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны в целом, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным исходным материалом и развития местного содержания.

В целом, по его словам, в железнодорожном машиностроении казахстанские предприятия полностью освоили конечные виды продукции - тепловозы магистральные и маневровые, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, элементы верхнего строения пути, в их числе рельсы, стрелочные переводы и рельсовые скрепления.

Таких же высоких результатов достигли предприятия электротехнического машиностроения. Ими выпускаются кабельно-проводниковая продукция, трансформаторы, конденсаторы и так далее - здесь используется отечественный материал из собственного сырья: меди и алюминия.

Член Правления Союза машиностроителей Казахстана, заместитель председателя Комитета машиностроения и металлообработки при Президиуме НПП РК "Атамекен" Павел Беклемишев рассказал о достижениях нефтегазового машиностроения.

Сейчас довольно много предприятий - более 100, и они являются реальными товаропроизводителями. Количество таких предприятий увеличивается, номенклатура продукции растет, - сообщил он.

Спикер подчеркнул, что в этом году был создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения.

Мы думаем, что это также будет способствовать поднятию и объемов производства, и самое главное, повышению качества той продукции, которая требуется нефтяникам, - резюмировал Беклемишев.

Отметим, что в рамках Форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Союзом машиностроителей Казахстана и Международным центром развития нефтегазового машиностроения.

Ранее председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев заявил, что машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

Напомним, что в Нур-Султане проходит в онлайн формате IX Форум машиностроителей Казахстана и первая международная специализированная Выставка по машиностроению и металлообработке "Kazakhstan Machinery Fair 2021".

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