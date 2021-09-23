Граждане ряд стран пока не смогут въезжать в Казахстан без визы

Это правило будет действовать до 23:59 часов 31 декабря 2021 года.

Разработан проект постановления Правительства РК, которым вносятся по вопросам въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Приостановить до 23:59 часов 31 декабря 2021 года действие пункта 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан для граждан следующих стран: Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Республики Болгария, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Греческой Республики, Новой Зеландии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Индонезия, Республики Колумбия, Латвийской Республики, Литовской Республики, Малайзии, Соединенных Штатов Мексики, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Румынии, Республики Словения, Королевства Таиланд, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Республики Хорватия, Швейцарской Конфедерации, Эстонской Республики, - говорится в документе.

В прежней редакции говорилось, что граждане этих стран въезжают в Казахстан и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания в стране не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней.

Целью принятия проекта является постепенное возобновление безвизового режима со странами с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, - говорится в пояснительной записке.

Так, решением МВК одобрено восстановление безвизового режима для иностранных граждан 30 государств: Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша, Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.

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