Как проходят дноуглубительные работы на месторождении Кашаган

Общая длина дноуглубительных работ составляет 56 километров.

В Атырау 22 сентября NCOC совместно с Жайык-Каспийским Орхусским центром организовали визит представителей неправительственных организаций и местных государственных органов, а также круглый стол с целью информирования общественности о ходе проводимых дноуглубительных работ в северо-восточной части Каспийского моря.

Как сообщалось ранее, данный проект предусматривает дноуглубительные работы вдоль подходного морского участка к месторождению Кашаган для обеспечения возможности эвакуации персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации и прохождения морских судов к производственным объектам NCOC. Общая длина дноуглубительных работ составляет 56 километров.

Необходимость в дноуглублении возникла вследствие падения уровня Каспийского моря и сопутствующего обмеления в районе расположения морских объектов Консорциума, что создало угрозу безопасной эксплуатации морских производственных объектов месторождения Кашаган.

Напомним, что к дноуглубительным работам NCOC приступил в июне текущего года после проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной в рамках проектно-технической документации, а также предварительного обсуждения проекта с общественностью и государственными органами во время общественных слушаний, состоявшихся в сентябре 2020 года в городе Атырау.

Для реализации данного проекта NCOC использует оптимальную технологию "cooking pot", а также самое передовое оборудование в индустрии, прошедшее соответствующую аккредитацию. Технология "cooking pot" представляет собой затопленный сброс в море смеси воды и извлеченного грунта (пульпы) для снижения взмучивания взвешенных веществ. При применении данной технологии создается густой вертикальный поток морского грунта, собираемый фрезерными земснарядами, который после сгущения пульпы спадает на морское дно образуя грунтовую насыпь. Одновременно на Проекте используется три земснаряда, что позволяет быстро восстановить прозрачность воды.

Участники визита и круглого стола были проинформированы о том, что ко второй половине сентября 2021 года часть работ на основном маршруте на западном участке завершена. Подводные насыпи, собранные и установленные из морского грунта, находятся вне путей миграции и нагула осетровых рыб.

NCOC проводит регулярный мониторинг химических и физических параметров качества морской воды, гидрометеорологических показателей, состояния морской биоты по всей акватории Северного Каспия. Согласно результатам мониторинга мутность воды в районе проведения дноуглубительных работ не выходит за 1000-метровую зону оси канала и ниже проектных показателей.

Дноуглубительные работы выполняются в строгом соответствии с требованиями строительных норм и Экологического кодекса Республики Казахстан. NCOC ведет постоянный контроль за процессом работ, стремясь минимизировать воздействие проводимых работ на морские компоненты окружающей среды. Совместно с учеными мы продолжим мониторинг параметров качества, - уточнил заместитель управляющего директора NCOC Ермек Марабаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!