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Отравление детей в бассейне - комментарий ДП Алматы

Фото: zakon.kz 23 сентября 2021, 16:26

В Департаменте полиции Алматы дали комментарий по факту отравления 11 детей в бассейне.

11 детей отравились в одном из алматинских бассейнов, сообщает zakon.kz.

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В Департаменте полиции Алматы дали комментарий по данному факту.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 306 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Алмалинского района. пресс-служба ДП Алматы

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