В Казахстане повысят зарплату военнослужащим на 60%

Об увеличении окладов военнослужащих в среднем на 60% рассказал президент во время посещения военных учений "Отпантау-2021" на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области.

Президент - Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшие два года оклады военнослужащих вырастут в среднем на 60%, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал во время посещения военных учений "Отпантау-2021" на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области.

Поэтапно повышается денежное довольствие. С этого года должностные оклады увеличены на 35%. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60%. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных. Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия - это сильный суверенный Казахстан. Касым-Жомарт Токаев

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