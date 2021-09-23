Гадалка-мошенница обещала вернуть мужа сеансами с "жертвоприношением"

Доказано пять фактов мошенничества.

Гадалка-мошенница задержана в Алматы, сообщает zakon.kz.

25-летняя жительница города размещала объявления о своих способностях в социальных сетях.

Клиенты доверяли ей и проблемы, и деньги. С одного человека за совершенный ритуал в несколько сеансов с "жертвоприношением" "гадалка" получала вознаграждение до 100 тысяч тенге. Доверчивым людям ничего не оставалось, как заплатить деньги и ждать. Но улучшений в личной жизни не наступало. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана. Сейчас доказано пять фактов мошенничества, – уточнил начальник отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Уголовное дело расследуется по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК.

Полицейские призывают граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, обращаться по телефонам: 393-40-73; 8-775-000-21-81.

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