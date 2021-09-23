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Приверженец ДРТ обманул троих алматинцев на миллионы тенге

Фото: zakon.kz / Максим Золо... 23 сентября 2021, 17:22

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Приверженец деструктивного религиозного течения обманул троих алматинцев, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый М. Хамдамов входил в доверие к горожанам и обманом завладевал их финансовыми средствами и товаром.

С 2014 по 2020 годы он путем обмана завладел денежными средствами гражданина М. на сумму 9 млн тенге.

15 мая 2018 года завладел товаром гражданина Е. на сумму более 12 млн тенге.

С 2018 по 2021 год Хамдамов выманил у гражданина Б. более 60 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 ч. 3 УК РК.

В настоящее время следствием установлены три преступных эпизода, по которым подозреваемый Х. завладел чужими денежными средствами. В ближайшее время материалы уголовного дела будут передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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