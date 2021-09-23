В Уральске мать продала младенца

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Начато досудебное расследование.
В Уральске продали новорожденного ребенка, сообщает zakon.kz.
По данным "Хабар 24", сделку совершила 28-летняя сельчанка.
Она передала своего ребенка двум жителям Бурлинского района.
В интересах следствия какие-либо подробности не разглашаются.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.135 ч.1 УК РК "Торговля несовершеннолетними". Обвиняемому по данной статье грозит лишение свободы сроком от 5 до 9 лет с конфискацией имущества, - отметила Диляра Сатарова, ст. инспектор управления Местной полицейской службы ДП ЗКО.
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