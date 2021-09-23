Когда в Казахстане введут единый налоговый платеж для бизнесменов

На сегодня сформирована рабочая группа, которая к концу текущего года выработает все необходимые подходы - как будет единый платеж исчисляться, какие будут туда налоги и платежи входить - МНЭ.

Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев рассказал, когда введут единый налоговый платеж для микро- и малого бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что сейчас с Фонда оплаты труда исчисляется пять платежей - индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные платежи, взносы по социальному и медицинскому страхованию. Это, по словам министра, создает большую нагрузку на предпринимателей.

Через внедрение единого платежа данная нагрузка будет снижена с 34% до 25%. На сегодня сформирована рабочая группа, которая к концу текущего года выработает все необходимые подходы - как будет единый платеж исчисляться, какие будут туда налоги и платежи входить. Особое внимание будет уделяться микро- и малому бизнесу. Сегодня также ведется большая работа с банками, Нацбанком для внесения необходимых изменений в платежную систем. Это для того, чтобы единый платеж смог заработать уже с января 2023 года, - уточнил глава Миннацэкономики.

Напомним, 1 сентября президент в своем Послании поручал правительству и НПП "Атамекен" с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса РК и подзаконных актов для кардинального упрощения налоговых обязательств и минимизации количества налогов и платежей.

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