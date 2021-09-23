Повышение МЗП - сколько казахстанцев станут жить лучше

Повышение минимальной зарплаты окажет положительное влияние на макроэкономическую ситуацию.

Какой эффект для казахстанцев и экономики будет иметь повышение размера минимальной заработной платы? Об этом на брифинге рассказал первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент zakon.kz.

Повышение МЗП означает увеличение спроса на товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. По нашим расчетам, повышение МЗП с нынешних 42 500 тенге до 60 000 тенге даст дополнительный вклад в инфляцию порядка 0,7 процентных пункта. Но это будет иметь краткосрочный эффект. По мере адаптации производства к повышению спроса на потребительские товары, эффект инфляции будет постепенно снижаться, - пояснил Смаилов.

Вместе с тем, по его мнению, повышение МЗП окажет положительное влияние на макроэкономическую ситуацию. В частности, речь идет о том, что повысятся доходы 1 млн 650 тысяч человек, у которых сегодня минимальная зарплата ниже 60 тысяч тенге. Кроме того, будет иметь место так называемый каскадный эффект - доходы еще почти 2 млн человек, у которых зарплата чуть выше 60 тысяч тенге также будет повышаться.

Таким образом, данное повышение МЗП приведет к увеличению доходов более чем 3,5 млн человек. По расчетам экспертов, это приведет к тому, что ускорится темп экономического роста нашей страны, рост ВВП ускорится дополнительно на 1,5 п.п.

Это означает рост объемов производства товаров, услуг и, соответственно, налогов. Поэтому, в целом, это будет иметь положительный эффект и на производство в стране, и на доходы населения, - уверен он.

Читайте также:

Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2022 году

Первый заместитель премьер-министра уточнил, что касательно бюджетной обеспеченности, то в проекте республиканского бюджета на следующие три года, который сейчас находится в парламенте, заложены все необходимые средства для повышения зарплаты гражданских служащих, которые получают зарплату в бюджетных организациях.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!