Устойчивую к лекарствам малярию обнаружили в Африке

Малярия распространяется через укусы комаров и ежегодно убивает более 400 тыс. человек.

Международная группа ученых зафиксировала в Уганде устойчивую форму малярии, которая способна сопротивляться самому широко используемому лекарству, передает zakon.kz.

Исследователи проанализировали образцы крови у пациентов, получавших артемизинин — основной препарат против малярии. Оказалось, что к 2019 году почти 20% образцов малярийного плазмодия имели генетические мутации, делающие лечение неэффективным. Тесты показали, что пациентам требовалось гораздо больше времени, чтобы избавиться от паразитов, вызывающих малярию, - пишет lenta.ru.

Лекарственно-устойчивые формы малярии ранее были обнаружены в Азии, а некоторые неуязвимые к препаратам штаммы регистрировали в Руанде. Новое исследование показало, что особо опасная малярия возникла в Уганде, что указывает на возможность трансграничного распространения по Африке в будущем. В прошлом похожую картину наблюдали в Камбодже, после чего малярия распространилась по азиатским странам.

Предполагается, что вместо стандартного подхода, когда один или два препарата используются в сочетании с артемизинином, врачи теперь должны использовать три, как это часто делается при лечении туберкулеза и ВИЧ.

Малярия распространяется через укусы комаров и ежегодно убивает более 400 тыс. человек, в основном детей до пяти лет и беременных женщин.

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