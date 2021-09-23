Как планируют регулировать мобильные переводы казахстанцев, разъяснили в Минфине

У физических лиц остается свой карт-счет для личных целей.

Министерство финансов подготовило законодательные поправки для регулирования мобильных переводов. Они рассматриваются в парламенте. Такое заявление на брифинге в правительстве сделал министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минфина сообщил, что по данным Нацбанка, с начала года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн способом составил 35,9 трлн тенге.

Минфином совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки. Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей, - добавил министр.

При этом, по его словам, у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц - индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет. Делается это для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности.

Предлагается также разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности.

При этом, Жамаубаев подчеркнул, что данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц.

Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в парламенте, - резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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