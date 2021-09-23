Генпрокурор Казахстана перечислил угрозы, требующие объединения сил стран СНГ

Страной проведения 32-го заседания КСГП СНГ в 2022 году определена Республика Беларусь.

В Казахстане прошло ежегодное заседание Координационного совета Генеральных прокуроров стран СНГ (КСГП СНГ, Координационный совет, Совет). 31-ое заседание КСГП СНГ состоялось в Нур-Султане 23 сентября, сообщает zakon.kz.

Делегации высших надзорных ведомств возглавили генеральные прокуроры Республики Азербайджан Камран Алиев, Республики Армения Артур Давтян, Республики Беларусь Андрей Швед, Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, Кырыгзской Республики Курманкул Зулушев, Республики Молдова Александр Стояногло, Российской Федерации Игорь Краснов, Республики Таджикистан Юсуф Рахмон, Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев, а также президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван, и.о. исполнительного секретаря КСГП СНГ Ян Герцовский и представитель Исполнительного комитета СНГ Игорь Малашевич.

Председатель Координационного совета - генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, открывая мероприятие, подчеркнул единство стоящих перед органами прокуратуры задач и значимость консолидации усилий в борьбе с преступностью, а также выразил благодарность казахстанской стороне за организацию форума.

С приветственным словом от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева выступил государственный секретарь страны Крымбек Кушербаев, которым отмечена важность данной площадки в укреплении международного партнерства и обеспечении законности в регионе. пресс-служба Генпрокуратуры РК

О роли и потенциале данного института в достижении общих целей высказались президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван и представитель Исполнительного комитета СНГ Игорь Малашевич.

Модератор заседания - генпрокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов в своей вступительной речи сделал акцент на вкладе органов прокуратуры стран СНГ в установлении верховенства права, а также обратил внимание на актуальность рассматриваемых вопросов с учетом современных вызовов и угроз.

Терроризм, экстремизм, наркотрафик, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми - это нынешние реалии, требующие объединения наших усилий. Поэтому нам нужно идти в ногу со временем и внедрять в правоохранительной сфере новые подходы и инновационные методы работы, - сказал он.

В этом контексте участники обменялись информацией о прогрессивных практиках надзора по ключевым направлениям деятельности.

В частности, генпрокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал об опыте работы по внеуголовным производствам.

Генпрокурор Республики Армения Артур Давтян поделился с участниками Совета практикой защиты и использования сведений, составляющих банковскую тайну.

Проект национальной стратегии борьбы с коррупцией презентовал генпрокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

С большим интересом участники выслушали доклад заместителя генпрокурора Республики Казахстан Ерлика Кененбаева об опыте перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и согласования прокурорами всех ключевых решений органов досудебного расследования в электронном формате.

Особенностями внедрения IT-технологий и цифровизации уголовного процесса поделился генпрокурор Кыргызской Республики Курманкул Зулушев.

О дискреционных полномочиях прокурора рассказал глава надзорного органа Молдовы. По словам Александра Стояногло, это способствует не только декриминализации общества, но и существенно снижает нагрузку на суды.

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов поделился опытом работы в сфере обеспечения экологической безопасности и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.

О мерах по противодействию международным террористическим организациям выступил генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

Нигматилла Юлдашев рассказал об успехах интеграции информационно-коммуникационных технологий в работу органов прокуратуры Узбекистана.

Участники были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью и нарушениями законности, защите прав и свобод граждан.

По итогам обсуждения руководителями генеральных прокуратур подписаны решения Координационного совета, определяющие приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по основным направлениям прокурорского надзора, а также одобрена специальная Программа сотрудничества государств-участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы. пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ходе заседания генпрокурор РФ Игорь Краснов был переизбран участниками форума председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Страной проведения 32-го заседания КСГП СНГ в 2022 году определена Республика Беларусь. пресс-служба Генпрокуратуры РК

После подписания итоговых решений генпрокурор Казахстана провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами, обсудил вопросы международного сотрудничества и расширения договорно-правовой базы.

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