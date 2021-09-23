Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, наша основная задача - выполнить все предвыборные обещания - Байбек.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

В преддверии расширенного заседания Политического совета партии Nur Otan по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева выехал в регионы для ознакомления с ходом реализации 216 региональных предвыборных программ, включая районы. Сегодня провел ряд встреч в Акмолинской области. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" до 2025 года в регионе реализуются задачи по улучшению качества жизни, - написал он в Facebook.

Так, по словам Байбека, запланированы ввод 3,5 млн кв. м жилья, запуск новых и расширение действующих 245 предприятий с созданием 80 тыс. новых рабочих мест, обеспечение 100% населения сел качественной питьевой водой для почти полмиллиона жителей, строительство и ремонт 103 школ, а также многое другое.

По итогам восьми месяцев из 475 индикаторов уже исполнено 27%. К примеру, построено и отремонтировано 379 тыс. кв. м жилья, 209 км сетей водоснабжения, 111 км газопровода. До конца года будут введены в эксплуатацию шести новых школ и пристройка на 600 мест к школе-гимназии №1 в Кокшетау. Создано порядка 14 тыс. новых рабочих мест. Бауыржан Байбек

С председателем филиала, акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым посетил ряд строящихся предприятий в Буландинском районе, согласно предвыборной программе партии Nur Otan. Так, модернизация Макинской птицефабрики позволит увеличить производство и экспорт продукции предприятия, а также дополнительно создать более 700 новых рабочих мест. Бауыржан Байбек

Далее, как отметил он, в городе Макинск ознакомился со строительством нового маслозавода ТОО "Бота-2015" мощностью переработки 600 тонн сырья в сутки. Объем инвестиций составляет 5 млрд тенге с созданием порядка 80 новых рабочих мест.

В целом, на ближайшие пять лет Nur Otan ставит задачу по обеспечению работой в аграрном секторе до 500 тыс. человек. К 2025 году планируется увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, производительность труда - в 2,5 раза, а экспорт - в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%. Это обеспечит страну основными продовольственными товарами собственного производства. Бауыржан Байбек

Он также сообщил, что в Кокшетау в онлайн-формате провел совещание по исполнению предвыборных обязательств партии в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Несмотря на положительные результаты, по отдельным предвыборным обещаниям имеются риски неисполнения до конца года. В 60% случаев это связано с недофинансированием. Учитывая ведущую роль наших фракций в маслихатах, поручил обратить особое внимание на указанную проблему при рассмотрении проектов местных бюджетов на трехлетний период. Бауыржан Байбек

Также, как отметил он, в отдельных районах и городах есть риски неисполнения из-за неготовности проектной документации, отсутствия земельных участков, разрешений.

Все эти вопросы будут вынесены на обсуждение общественных советов при партии с принятием конкретных мер. Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, наша основная задача - выполнить все предвыборные обещания. Nur Otan, как партия реальных дел, мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы оправдать оказанное казахстанцами доверие! Бауыржан Байбек

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