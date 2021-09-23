Стрельба в Алматы - подозреваемого арестовали на два месяца

За убийство подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Алматинского стрелка, который открыл огонь в мкр. "Акбулак", арестовали на два месяца, передает zakon.kz.

23 сентября в Алматы прошел суд по избранию меры пресечения Игорю Дужнову, который открыл огонь и подозревается в убийстве пятерых человек.

Суд арестовал его на два месяца.

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20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских - новый владелец дома, второй - его знакомый.

Начато расследование по двум статьям - "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

За убийство подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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