Шукеев оценил работы по озеленению Туркестана

В 32 секторах проведена работа в три этапа, засеяно более 60 тыс. саженцев на 1600 га.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проверил процесс озеленения областного центра, передает zakon.kz.

Со дня основания Туркестанской области более трех лет. Жители региона довольны работами по благоустройству и превращению Туркестана в зеленый город. Областной центр становится не только социально-экономическим и архитектурным центром, но и городом с зелеными насаждениями, улучшенной экологией. Работы по озеленению Туркестана продолжаются. В городе большое внимание уделяется выращиванию сеянцев и многолетних, цветущих трав, которые быстро адаптируются к местному климату. Сейчас высажены быстрорастущие деревья сосны и акации, вяз крупнолистный и клен. В "зеленом поясе" Туркестана также выращиваются плодовые деревья. В этой работе принимают участие агрономы, специалисты, предприниматели и местные жители, - говорится в сообщении.

При этом город разделен на 32 сектора, а системная деятельность районных, городских акиматов всей области и управлений дает свои результаты. Шукеев посетил каждый сектор, регулярно проверяя работу по благоустройству и озеленению города.

Темпы работы во всех секторах достаточно высокие. Ежедневно город очищается от мусора, разбиваются цветники, парки, установлены пешеходные дороги, велодорожки и фонтаны. Благодаря водопроводным сетям, на зеленых территориях города ведется регулярное орошение. Для ежедневного полива зеленых насаждений на территории города проведена гидрантная система. На сегодняшний день в 32 секторах проведена работа в три этапа, засеяно более 60 тыс. саженцев на 1600 га. В городе уже стали традиционными мероприятия по проведению субботников, повышению экологической грамотности населения, - отмечается в сообщении.

Один из ответственных за работу сектора, сотрудник аппарата акима сельского округа Талапты Отырарского района Даурен Партаев доволен, что вносит свой вклад в возрождение Туркестана.

По поручению акима области Умирзака Естайулы, акиматом Отырарского района ведется работа по очистке, благоустройству, озеленению улицы Кулыншак акына в ответственном секторе. Мы видим невероятные изменения. У священного города светлое будущее, - говорит он.

В очередной раз глава региона Умирзак Шукеев отметил, что необходимо уделять особое внимание своевременному поливу высаженных саженцев, и только тогда это даст нужный результат. Необходимо с пониманием реализовывать данную работу.

Наш город преображается на глазах. Ведется эффективная работа по озеленению, уборке, благоустройству областного центра. Раньше на территории "зеленого пояса" и нового микрорайона была огромная пустующая долина. Спасибо руководству области, которое создает все условия для населения, – сказал житель Туркестана Ашим Алдабергенов.

Уроженка Туркестана Баян Булдырыкова отметила, что сейчас приезжает сюда много туристов. И это отрадно, говорит женщина, выразив благодарность руководству региона и страны. В областном центре повысился и уровень культуры среди граждан. А благодаря озеленению и благоустройству, улучшится и экологическая ситуация Туркестана.

В текущем году правительством РК одобрен комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы. Завершен первый этап развития Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура. Завершено строительство 123 объектов. В рамках II этапа развития города Туркестан будет реализовано 109 проектов. На эти цели будет направлено 1,3 трлн тенге инвестиций. Эта поддержка и планы, несомненно, послужат толчком к превращению Туркестана в один из самых красивых городов Центральной Азии.

Особенно интенсивно ведутся работы по благоустройству и озеленению Туркестана. Все намеченные работы по развитию областного центра продолжаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!