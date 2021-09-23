У пермского стрелка хорошие шансы выжить - СМИ

Сегодня парню завершили процедуру гемодиализа.

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, улучшилось, передает zakon.kz.

Как сообщают врачи, на которых ссылается mk.ru, пермский стрелок все еще в тяжелом состоянии, но вероятность, что он выживет, увеличилась. Сегодня парню завершили процедуру гемодиализа.

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20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. Врачи ампутировали ему ногу.

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