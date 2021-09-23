У пермского стрелка хорошие шансы выжить - СМИ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Сегодня парню завершили процедуру гемодиализа.
Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, улучшилось, передает zakon.kz.
Как сообщают врачи, на которых ссылается mk.ru, пермский стрелок все еще в тяжелом состоянии, но вероятность, что он выживет, увеличилась. Сегодня парню завершили процедуру гемодиализа.
Читайте также: ЧП в Перми - что известно о стрелке
20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. Врачи ампутировали ему ногу.
Читайте также: ЧП в Перми - мама стрелка впервые прокомментировала трагедию
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!