300 тыс. тенге в неделю открыто предложили шымкентцам за доставку наркотиков

Листовки показались горожанам подозрительными, и они сразу же сообщили в полицию.

В Шымкенте полиция завела уголовное дело из-за уличных объявлений о работе, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Листовки показались горожанам подозрительными, и они сразу же сообщили в полицию.

Просто ради интереса мы написали: что за работа, как? В открытую пришел ответ сразу же, молниеносно практически, что надо распространять наркотики, надо делить на дозы и в места, куда скажут, делать закладки… Это чудовищно! Это чудовищно вообще, и настолько все это открыто, еще сам факт этой открытости чудовищен, - высказался житель города Евгений Яворский.

Объявления появились на видных местах. Причем расклейщики не побоялись даже камер уличного наблюдения. Зарплату пообещали приличную – около 300 тыс. тенге в неделю. Отмечается, что платить обещали в рублях. Номер для связи был также указан российский.

Неравнодушных горожан такая открытость поразила. Ведь распространение наркотиков – это серьезное уголовное преступление, за которое можно отправиться в колонию на 10 лет. В полиции заявили: по данному факту заведено уголовное дело, и всех причастных уже ищут.

В настоящее время рекламная листовка изъята и приобщена к уголовному делу. Сотрудниками полиции ведутся розыскные мероприятия по установлению причастных к данному преступлению лиц, - сказал заместитель начальника Абайского ОП Шымкента Керимбек Сейдуалиев.

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