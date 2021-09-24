Глава следственного управления по Пермскому краю покончил с собой

Самоубийство Сарапульцева не связывают с делом пермского стрелка.

23 сентября совершил самоубийство глава следственного управления следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, передает zakon.kz.

Тело полковника нашли в его коттедже.

Как уточняет newsko.ru, в краевом управлении Следственного комитета в этот день прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. После от расследования были отстранены многие местные следователи.

Однако, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. Врачи ампутировали ему ногу.

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