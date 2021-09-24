Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Глава следственного управления по Пермскому краю покончил с собой

Фото: СУ СКР по Пермскому краю. 24 сентября 2021, 00:51

Самоубийство Сарапульцева не связывают с делом пермского стрелка.

23 сентября совершил самоубийство глава следственного управления следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, передает zakon.kz.

Тело полковника нашли в его коттедже.

Как уточняет newsko.ru, в краевом управлении Следственного комитета в этот день прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. После от расследования были отстранены многие местные следователи.

Однако, по предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. Врачи ампутировали ему ногу.

Читайте также: У пермского стрелка хорошие шансы выжить

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Алматинец пытался проехать на территорию детского сада, угрожая пистолетом
The Limba стал музыкальным гостем программы "Вечерний Ургант"