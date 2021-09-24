Дерматолога избил муж пришедшей на прием в хиджабе женщины

Мужчина избил врача, который осматривал его жену.

В Нижневартовске мужчина пришел в ярость и избил врача, который осмотрел его жену: она была в хиджабе, и дерматолог попросил ее последовательно оголить руки, ноги и живот, передает zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, инцидент произошел 21 сентября. На прием пришла мусульманка в хиджабе.

Ничего странного в этом я не увидел, я не первый год работаю в городе, в хиджабе приходили ранее пациентки, процедура для всех одна и та же. Для осмотра я попросил ее показать руки, ноги, живот - буквально по 10 сантиметров ей пришлось оголить, - рассказал врач.

По его словам, пациентка возмущалась, говорила, что ей не положено так делать, но врач ответил, что нормы одинаковы для всех.

Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать. В моей практике всякое бывало, даже приходили с ножом, но в ход его никто не пускал. Но в этот раз до разговора дело не дошло, - подытожил пострадавший.

Со слов медика, пациентка сама является медсестрой одной из клиник города. Врачу непонятно, каким образом она может не знать нормативных процедур медосмотра. Также он отметил, что после инцидента с ним никто не пытался связаться - ни сам нападавший, ни его супруга. Однако полиция зафиксировала травмы - сотрясение мозга и ссадины. Сейчас правоохранители ведут проверку, по ее результатам будет ясно, что грозит нападавшему - дело об административном правонарушении или уголовное дело.

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