Вред майнинга биткоина для планеты оказался преувеличенным

56 процентов энергии, используемой для питания сети биткоина, является возобновляемой.

Майнинг биткоина вредит экологии планеты гораздо меньше, чем принято считать, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру

Об этом заявил эксперт CoinDesk Исайя Дуглас. Он призвал не преувеличивать ущерб от энергопотребления при производстве цифровых денег, так как в нем широко задействованы возобновляемые источники энергии, а многие представители крипторынка работают над снижением углеродных выбросов в мире.

Глобальный обзор некоммерческой группы Bitcoin Mining Council за второй квартал 2021 года показал, что 56 процентов энергии, используемой для питания сети биткоина, является возобновляемой.

Кроме того, компании, занимающиеся добычей цифровых денег, имеют финансовые стимулы для снижения затрат на электроэнергию. В апреле главы компаний ARK Funds и Square Crypto заявили, что цифровая валюта, вероятно, поможет планете больше, чем любая государственная субсидия или программа по развитию источников "чистой" энергии.

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