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Женская сборная Казахстана по гандболу будет бороться за "бронзу" чемпионата Азии

Фото: olympic.kz 24 сентября 2021, 08:35

Женская сборная Казахстана по гандболу уступила Японии в полуфинале чемпионата Азии.

В Иордании продолжается 18-й Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

Женская сборная Казахстана уступила команде Японии в полуфинале чемпионата. Спортсменки из Японии победили казахстанок со счетом - 38:24 (18:16, 20:8).

Таким образом, спортсменки из Казахстана поборются за бронзовые медали чемпионата Азии.

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