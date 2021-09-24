Женская сборная Казахстана по гандболу будет бороться за "бронзу" чемпионата Азии

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Женская сборная Казахстана по гандболу уступила Японии в полуфинале чемпионата Азии.
В Иордании продолжается 18-й Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.
Женская сборная Казахстана уступила команде Японии в полуфинале чемпионата. Спортсменки из Японии победили казахстанок со счетом - 38:24 (18:16, 20:8).
Таким образом, спортсменки из Казахстана поборются за бронзовые медали чемпионата Азии.
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