Женская сборная Казахстана по гандболу будет бороться за "бронзу" чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по гандболу уступила Японии в полуфинале чемпионата Азии.

В Иордании продолжается 18-й Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

Женская сборная Казахстана уступила команде Японии в полуфинале чемпионата. Спортсменки из Японии победили казахстанок со счетом - 38:24 (18:16, 20:8).

Таким образом, спортсменки из Казахстана поборются за бронзовые медали чемпионата Азии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!