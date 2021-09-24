Секс-притон в гостинично-банном комплексе выявили полицейские Капшагая

Задержана 40-летний организатор притона и две “ночные бабочки”

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия “STOP-трафик” оперуполномоченные УКП ДП Алматинской области в городе Капшагай проверили ранее выявленный притон для занятия проституцией и сводничества, сообщает zakon.kz.

При проверке гостинично-банного комплекса, продолжающего свою деятельность в конспиративном режиме, задержана 40-летняя организатор притона и две “ночные бабочки”: 24-летняя алматинка и 38-летняя местная жительница, оказывающие интимные услуги, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

В отношении задержанных оформлены материалы по ст. 449 ч. 1 КоАП РК с наложением административного штрафа.

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