Схватка с невидимым противником: проблема кибербуллинга в Казахстане

Журналист zakon.kz разбиралась в особенностях интернет-травли и причинах, по которым она происходит.

Травля в обществе, особенно с распространением интернета, все чаще стала приводить к фатальным последствиям. Дело дошло до того, что власти приняли решение защищать подростков от кибербуллинга посредством законопроектов, немедленно вызвавших ожесточенные споры. Журналист zakon.kz разбиралась в особенностях интернет-травли и причинах, по которым она происходит.

Само по себе понятие "кибербуллинг" вошло в обиход сравнительно недавно. Под ним подразумевается травля в онлайн-формате – через соцсети, мессенджеры, игровые платформы и мобильную связь. При этом важно понимать, что новомодный кибербуллинг нередко ходит рука об руку с травлей в реальной жизни, а одно может плавно перетекать в другое. Если человека обижают в рабочем или учебном коллективе, скорее всего, "тычки" продолжатся и в общем чате этого коллектива. И наоборот, если человек подвергся атаке хейтеров в интернете, для иных окружающих это станет поводом для презрительного отношения при личной встрече.

Стоит научиться видеть разницу между конфликтом и буллингом. Единичный негативный комментарий под постом или спор, вспыхнувший из-за разницы во взглядах, – это еще не травля. Травля всегда системна, долговременна, роли "козла отпущения" и "карающей руки" фиксированы.

Чем опасен

Очевидно, что вредоносен любой буллинг в принципе. Однако особенность кибербуллинга в том, что, во-первых, от него фактически некуда деться. Во-вторых, унижения происходят на глазах у большего количества наблюдателей. В-третьих, своего обидчика можно даже не знать в лицо.

По словам школьного психолога Меруерт Кочеровой, если ребенка назвали "дураком" во дворе, он может просто пройти мимо и забыть. А вот если назвать его "дураком" в соцсети, где на него подписаны друзья, одноклассники, учителя, родители…

Конечно, это очень тяжело переносится подростком. Социальные сети – еще и способ самовыражения, а тут ты становишься шутом на потеху огромной публике. Вдобавок агрессор может быть анонимным. Непонятно, кто он, что ему нужно. Возникает ощущение безнаказанности противника, что усугубляет психоэмоциональное состояние, – объяснила она.

Меруерт Кочерова

Психолог Ерлан Мустафин добавил, что интернет как бы "раздвигает границы допустимого". То есть одни и те же люди могут сдерживать агрессию в реальности, остерегаясь последствий, но как ни в чем не бывало изливать ее в виртуальном мире.

Как проявляется

В основном посредством оставления оскорбительных замечаний в комментариях или личных сообщениях, откровенной клеветы, создания фотожаб, открытия групп с нелицеприятным контентом и прочих способов вовлечь жертву в словесную перепалку, дабы насладиться ее реакцией. Впрочем, имеют место и взломы страниц в соцсетях, и ведение переписок от имени жертвы – естественно, с целью ее опорочить, либо создание фейка с фотографиями и данными жертвы.

Отдельный вид кибербуллинга – обнародование переписок и материалов, которые не должны были стать всеобщим достоянием. Например, в ходе подготовки статьи мы обнаружили огромное количество групп в соцсетях, куда оскорбленные мужчины после расставания со своими возлюбленными загружают провокационные фото последних, явно из "личного архива". Подобное часто сопряжено с шантажом – еще одним типом травли. То есть агрессор каким-либо образом получает информацию об оппоненте, способную негативно сказаться на его репутации, и в дальнейшем запугивает передачей этих данных третьим лицам в случае несоблюдения своих условий.

Шантаж, в свою очередь, может перерасти в самое настоящее сетевое преследование или, говоря языком современности, "сталкинг".

Есть и куда менее очевидные проявления кибербуллинга, к коим относятся тотальное игнорирование, исключение неугодного лица из рабочих/учебных чатов и групп, непринятие в них, подача жалоб на профиль с целью блокировки.

Кого, как и за что травят

Больше всего "достается" публичным личностям, лидерам мнений, активным пользователям соцсетей. Так называемых "анти-страниц" артистов, инста-моделей, блогеров и политиков в интернете – считать, не пересчитать. Преданные подписчики подобных ресурсов, как ни трудно догадаться, денно и нощно годами упиваются своей ненавистью, при этом ревностно следя за жизнью анти-кумира.

Однако вовсе не обязательно быть "звездой", чтобы попасть под раздачу – достаточно чем-то отличаться, прослыть "белой вороной", ну или просто оказаться "новеньким" в давно сформированном и неготовом к переменам сообществе.

Чаще всего буллят за: сексуальную ориентацию, религиозную и расовую принадлежность, социальный и экономический уровень, стигматизированные болезни вроде ВИЧ или ментальных нарушений, политическую позицию, неординарный стиль и внешность, чрезмерно активное – на взгляд хейтеров – ведение страничек в соцсетях или "неприемлемый", с чьей-то точки зрения, контент. Под ударом, как правило, оказываются чувствительные, ярко эмоционирующие, склонные поддаваться на провокацию люди любых возрастов – их банально интереснее "поддевать".

По моим наблюдениям, особенно рьяно преследуют тех, кто пока не умеет постоять за себя, раним, близко подпускает ненадежных людей, не умеет обозначать границы. От уверенного в себе ребенка, способного в случае чего сослаться на семью или полицию, отстают сразу. Помню, один парень искал в соцсетях мальчиков-подростков, выставляющих фотографии со штангой, гирей, в общем, демонстрирующих физическую силу, и оставлял им гадкие комментарии. Кто-то расстраивался, а кто-то сообщал старшим – естественно, пыл хейтера немедленно остывал. Также замечала много негатива на страничках девочек-подростков, пытающихся казаться старше, красивее. Что самое страшное, их осаждают не только сетевые "тролли", но и педофилы, - Меруерт Кочерова.

Взрослых людей порой травят не веселья ради, а для достижения каких-либо целей.

Нужно различать кибербуллинг и медиарэкет. В первом случае мы имеем дело с травлей, во втором – с травлей с целью извлечения выгоды. Бывают также атаки ради самопиара, - объяснил исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов, периодичности, активности, наличия бот-фейков в соцсетях – прим.авт.) Эльдар Шамсутдинов.

По его словам, в случае преследования определенных целей механизм кибербуллинга становится сложнее и продуманнее. Например, если это происходит в Facebook, травля, как правило, носит коммерческий, политизированный оттенок. Тогда либо создается, либо покупается с черного рынка группа фейковых аккаунтов:

Их просто по-новому оформляют и начинают распространять негативный материал по жертве. Возможно, все это не выходило бы в широкое обсуждение, если б организаторы не оставляли в комментариях под постами "живых" пользователей ссылки на свои посты с предложением почитать, прокомментировать, сделать репост. Также они могут работать в связке с лидером мнений для раскрутки фейковых аккаунтов.

Что чувствует жертва

Традиционно считается, что подростки в силу своего нежного возраста переносят кибербуллинг тяжелее…

Там целая феерия не самых лучших чувств: шок, растерянность, обида, злость, агрессия и аутоагрессия (направленная на себя – прим. авт.), вплоть до появления суицидальных мыслей, - Меруерт Кочерова.

…Но взрослым тоже приходится несладко.

По сути, жертва ощущает то же, что в случае с обычным буллингом: чувствует себя загнанной, постоянно находится в состоянии сильного стресса. Дело доходит до того, что человек зацикливается на проблеме, начинает страдать туннельным мышлением, перестает видеть выходы из ситуации, кроме проявлений злости и агрессии. От желания убежать от безысходности могут появляться мысли суицидального характера, - Ерлан Мустафин.

Ерлан Мустафин

Зачем это агрессору

Даже если навязчивый тролль не имеет ни коммерческих, ни политических целей, он все равно удовлетворяет через "объект террора" свои потребности. Нездоровые, надо сказать.

В основном это люди из категории непризнанных в жизни, обиженных на весь мир. Они самоутверждаются за счет других, при этом считая, что им никто ничего не сможет сделать. Чувство власти, пусть даже минимальной, иллюзия собственной важности заряжает их энергией, - Меруерт Кочерова.

Тягу к унижению других испытывают также психологически травмированные личности, люди, перенесшие травлю в прошлом, и просто не научившиеся справляться со своими внутренними конфликтами цивилизованным путем.

Тлетворную роль играет размытие границ дозволенного в сети, где ты не смотришь жертве в глаза, а прячешь взгляд за экраном монитора или смартфона.

В обычной жизни все-таки срабатывает инстинкт самосохранения, нежелание ввязываться в неприятности. В итоге одни и те же люди могут безукоризненно контролировать себя при общении с глазу на глаз, но как ни в чем не бывало злобиться в интернете. Плюс при кибербуллинге серьезно расширяется география процесса, число вовлеченных участников. В результате травля может затянуться надолго, - Ерлан Мустафин.

Эльдар Шамсутдинов и вовсе считает любую травлю проявлением социопатии зачинщика:

Нужно понимать, что определенный процент нашего населения - так или иначе, люди с маниакальными наклонностями. Свою преступную страсть они могут удовлетворять где и как угодно. Обычный человек этим заниматься не будет, у него другие дела. Но есть субъекты, в личности которых заложена так называемая "темная триада": нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Если они получат возможность кого-то унизить, обмануть, обязательно этим воспользуются.

Эльдар Шамсутдинов

Профилактика кибербуллинга

Не делитесь в соцсетях телефонными номерами и адресами, не ставьте географические метки на фотографиях. Почистите списки контактов и сделайте страницы закрытыми для всех, кроме проверенных юзеров. Не вступайте в полемику с троллями – блокируйте их.

Научите этому ребенка, следите за его профилем: кто в друзьях, на какие страницы подписан он сам. Проводите профилактические беседы.

Как избавиться от преследователя

Подросткам стоит поговорить об этом с родителями или другими надежными взрослыми – они впоследствии могут принять решение о написании заявления в полицию. Главное не поддаваться на провокации и тем более не соглашаться на личную встречу с обидчиком.

Взрослым рекомендуют опираться на поддерживающую среду, выработать умение "отключаться" от неприятной ситуации, не эмоционировать в ответ на агрессию – это лишь распалит организаторов травли. Для них злость и страдание жертвы – "топливо", подтверждение своего влияния и мотивация к продолжению. Ну и помощь полицейских в запущенных случаях никто не отменял.

Важно! Не удаляйте адресованные вам гадости – скриншоты переписок, фото-, видео- и аудиоматериалы пригодятся вам в качестве доказательства.

Как родителям заметить беду и помочь ребенку, ставшему жертвой кибербуллинга

Подросток может стесняться признаться родителям в том, что над ним издеваются. Однако поведение выдаст с головой. Подмечайте любые изменения: смена пищевых привычек, нарушения сна, угнетенное состояние, потеря интереса к чему-либо, нежелание подходить к компьютеру или телефону, резкое падение успеваемости, - Меруерт Кочерова.

Как советует детский психолог, если заметили тревожные признаки, постарайтесь вывести ребенка на откровенный разговор. Важно делать это без крика и давления. Поставьте акцент не на своем беспокойстве, а на чувствах ребенка: "Я вижу, что с тобой что-то происходит, ты меньше улыбаешься". Задайте вопрос, можете ли вы помочь.

Если ребенок уходит от разговора, не настаивайте. Просто дайте понять, что вы всегда рядом и к вам можно обратиться по любому поводу – все для того, чтобы подросток сам, а не "из-под палки", захотел пойти на диалог. После обозначения проблемы не отмахивайтесь от нее, не обесценивайте детские переживания, не оставляйте ребенка один на один с направленным на него негативом. Будьте по-настоящему взрослым, примите меры.

История одной жестокости

В беседе со школьным психологом мы попросили привести пример кибербуллинга из собственной практики. Им хотелось бы проиллюстрировать материал для наглядности:

В шестой класс пришла новенькая. Как впоследствии выяснилось, ее оставили на второй год, поэтому она поменяла школу, но даже в новой, естественно, училась с ребятами помладше. В этот период разница в возрасте очень заметна: новенькая была более физически развитой, тело начало оформляться. Девочка видная, неглупая. Видимо, общаться с одноклассниками ей было не очень интересно, и она познакомилась с мальчишками из восьмых-девятых классов. Стала часто пропускать уроки под предлогом головной боли, – вспоминает Меруерт Кочерова.

Мать была не в курсе: утром она, как обычно, отправляла дочь в школу. Отца не было.

Однажды ко мне подошла классная руководительница этой девочки и попросила с ней поговорить, потому что девочка "в невменяемом состоянии". Когда ее привели ко мне в кабинет, она плакала, ничего толком не могла объяснить. Кое-как мы выяснили, в чем проблема. Оказалось, во время одного из прогулов она вместе с новыми "друзьями" пошла в гости к парню из этой компании. Там они выпили, случился интим. Все было по обоюдному согласию, хотя понятно, что ребенок – особенно под влиянием алкоголя – не до конца соображал, во что ввязывается. Весь процесс снимался на видео. Девочка никому ничего не рассказала, но впредь отказалась водиться с этой компанией. Парни стали караулить ее после школы, угрожали, что распространят видеозапись по классным чатам, группам, отправят ее одноклассникам, друзьям и родственникам. Хорошо, что у девочки нашлись силы признаться в случившемся классному руководителю. Конечно, мы поставили в известность мать. В школу потом приезжали полицейские, представители акимата, органов опеки, – Меруерт Кочерова.

Преступление и наказание

Как известно, понятия "кибербуллинг" в казахстанском законодательстве пока нет. Но наказать человека, пытающегося испортить вам жизнь, все-таки можно.

Каждая подобная ситуация требует индивидуального подхода. Нужно четко понимать состав преступления, подпадает оно под уголовный или административный кодекс. Да, самого по себе "кибербуллинга" у нас, с точки зрения буквы закона, будто бы нет, зато есть "хулиганство", "оскорбление чести и достоинства", "доведение до самоубийства" и так далее, - прокомментировала юрист Анна Данилина.

Анна Данилина

При столкновении с сетевой травлей специалист рекомендует пойти к нотариусу и заверить доказательства – вышеупомянутые переписки, фото и пр. Нотариус составит соответствующий протокол. После этого стоит обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела. Юристы советуют требовать именно "уголовки", дальше дело переквалифицируют при необходимости. Главное – будет проведена экспертиза, которая определит наличие состава преступления.

Ирина Мишура

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