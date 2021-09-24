В сельской поликлинике продавали поддельные паспорта вакцинации за 15 тыс. тенге

По указанному факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц.

В сельской поликлинике Жамбылской области продавали поддельные паспорта вакцинации за 15 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

Поступила жалоба о том, что в поликлинике села Аса незаконно предоставляют поддельные паспорта вакцинации за материальное вознаграждение. В ходе проверки сотрудниками департамента установлено, что в указанной поликлинике действительно выдавали паспорта вакцинации от COVID-19 за 15 тысяч тенге без фактического вакцинирования. По указанному факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

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В борьбе с подобными правонарушениями значимую роль играют граждане, которые проявляют социальную ответственность и сообщают о таких фактах. На сегодняшний день пресечено 30 фактов выдачи фиктивных паспортов вакцинации.

Если Вам стали известны подобные правонарушения, просим незамедлительно сообщать по телефону доверия Агентства + 7 7172 70-84-78 либо в территориальный департамент по месту жительства, - заявили в ведомстве.

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